"До войны за Тузлу была пара сотен метров". Кучма назвал самый сложный момент за каденцию

Украина в 2003 году не знала, что обороной Тузлы просто выиграла для страны 10 лет: второй президент - в спецпроекте для LIGA.net

Украина победила Россию в бескровном конфликте за остров Тузла в 2003 году, но главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан. Об этом второй президент Леонид Кучма рассказал в комментарии для спецпроекта LIGA.net "Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла свою независимость".

По его словам, пиковые события случались в Украине фактически каждый год вплоть до 2004 года - Оранжевой революции. "Но все-таки, оценивая сегодня каждое из этих "главных" событий по их историческим последствиям, я выделю одно – оборону Тузлы", - сказал он.

Кучма вспоминает: когда в сентябре 2003 года русские начали строить дамбу к острову, сначала было непонятно, что это – глупость местных чиновников, или авантюра силового лобби в российской власти, или осознанная провокация Москвы. "Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления. Поняли задолго до того, как глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра", - говорит он.

К этому моменту Украина уже укрепляла оборону острова, перебросила туда несколько сотен пограничников, морская пехота находилась в боеготовности на катерах в Керченском проливе. Но дамба ползла вперед. "И когда до войны оставалась лишь пара сотен метров, я прервал визит в Бразилию и 23 октября прямо оттуда прилетел в Крым", - отметил Кучма.

За короткое время его пребывания на Тузле был возведен укрепрайон. Он отдал приказ в случае нарушения россиянами нашей границы стрелять в них на поражение: "Русские услышали – и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте".

"Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время. Главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан. Если бы власть умнее распорядилась десятилетием "крымской передышки", боли и позора весны 2014-го можно было избежать", - подчеркнул первый президент.

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Валерия Кондратова

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