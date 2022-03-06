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Добровольцы из 52 стран едут в Украину воевать против российских оккупантов: их уже 22 000

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 16:14
Добровольцы из 52 стран едут в Украину воевать против российских оккупантов: их уже 22 000 - Фото
Фото: МИД Украины

В Украину направляются бить российского оккупанта добровольцы из 52 стран мира: за Украину готовы воевать в Интернациональном добровольческом легионе уже свыше 20 000 иностранцев. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Это их желание, которое они изъявили. Украина их не нанимала и не стимулировала. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра. Сколько всего их – не имею права сообщать. <...> Но общее число заявок – уже почти 22 000", – подчеркнул министр.

По его словам, на сегодня в стране "созданы возможности" для иностранцев, которые могут и хотят воевать против российских варваров.

В МИД пишут, что запросов от иностранных добровольцев, в том числе опытных ветеранов, много, они прорабатываются, а мобилизация свободных людей мира "просто поражает".

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Евгений Пилипенко
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