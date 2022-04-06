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Дочери Путина и "лузер Медведев": Кулеба назвал 10 новых мощных санкционных ударов по РФ

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06.04.2022, 21:46
Дочери Путина и
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил 10 новых санкционных ударов по России, нанесенных Западом за последние три дня. Под санкции попали в том числе дочери российского диктатора Владимира Путина, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого Кулеба охарактеризовал "лузером", и другие чиновники и их родственники.

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"Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощная. Многие из новых санкций – это именно то, на что давила Украина", – отметил глава МИД.

Он назвал 10 новых ударов по российской экономике, финансовой системе, торговле и остаткам российского влияния за границей:

→ США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию;

→ США, ЕС и G7 ввели новые санкции против Альфа-Банка и Сбербанка, в общем США заблокировали уже две трети российского банковского сектора;

→ под санкции попали дочери Путина, дочь и жена главы МИД РФ Сергея Лаврова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ("имя которого вы не обязаны знать", отметил Кулеба), "лузер Дмитрий Медведев" (который, как напомнил Кулеба, на днях написал статью о том, как Россия планирует силой оружия "изменить сознание" украинского народа), а также ряд других членов российского Совбеза;

→ Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона;

→ 18 стран (ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) выгнали 318 российских "дипломатов";

→ Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам РФ;

→ Дания заморозила активы граждан РФ на сумму $11,8 млн;

→ Казначейство США приостановило возможность РФ обслуживать долг по заблокированным счетам в американских банках, а сегодня Россия уже впервые не смогла произвести платеж в валюте и вышла на финишную прямую к дефолту;

→ США применят полную блокировку к ряду крупнейших госпредприятий РФ, список будет опубликован 7 апреля ("это будут серьезные удары", анонсирует Кулеба);

→ запрет на импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год, полный запрет трансакций для четырех банков РФ, включая ВТБ (23% банковского сектора), запрет российским судам доступа к портам ЕС, запрет российских и беларуских автоперевозчиков, целевые запреты на экспорт товаров на сумму 10 млрд евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).

  • 6 апреля США запретили новые инвестиции в РФ и ввели санкции против Сбербанка и Альфа-банка.  
  • Вслед за Штатами Великобритания запретила все инвестиции в Россию и заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка. Под санкции попали и восемь российских олигархов.
Оксана Житнюк
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санкции дмитрий кулеба
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