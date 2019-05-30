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30.05.2019, 07:17

Донбасс. В Министерстве назвали число ветеранов с инвалидностью

Донбасс. В Министерстве назвали число ветеранов с инвалидностью - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Около 400 000 участников боевых действий примерно 80 000 не стоят на учете ни в одном из учреждений, сообщил замминистра Александр Терещенко

Около 60000 человек получили инвалидность из-за войны в Донбассе, развязанной страной-оккупантом Россией, из них более 250 - это мужчины и женщины с ампутацией конечностей. Об этом заявил замминистра по делам ветеранов Александр Терещенко, передает Громадське.

"Это такие же, как я", - сказал Терещенко, потерявший в бою за Донецкий аэропорт обе руки.

По его словам, основная проблема для ветеранов - психологические травмы, поскольку "война не отпускает и это имеет очень ужасные последствия".

"Ты можешь уцелеть на войне, но возвращаясь сюда, она, повторяю, не отпускает тебя. И мы сейчас имеем очень много проблем психологических, суицидов", - подчеркнул он, отметив, что реестра ветеранов нет, и по окончанию службы ничего о них неизвестно.

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Теги: война, Донбасс, ветеран, агрессия рф, инвалидность, ампутация
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