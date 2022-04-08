Донецкая область. Оккупанты безуспешно пытались атаковать ВСУ на нескольких направлениях

В Донецкой области оккупанты безуспешно пытались атаковать украинские силы обороны на нескольких направлениях. Также россияне продолжают обстреливать дома гражданских – есть раненые, погибшие, много разрушений. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что ситуация в области стабильно напряжена, а самое сложное положение – в Мариуполе, где защитники города почти полтора месяца ведут героическую оборону, сковывая большие силы противника.

Кириленко сообщил, что на Марьинском направлении идут бои, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне в течение суток предприняли несколько попыток атаковать ВСУ – все атаки были отбиты. Также оккупанты безуспешно пытаются атаковать украинские силы на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях.

Кириленко рассказал также об обстрелах мирного населения по всей линии фронта. Вчера, 7 апреля, оккупанты нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску. В результате обстрелов в Славянске ранен один человек, повреждено более 10 домов. В Угледаре известно об одном раненом, есть много разрушений. В Марьинской громаде ранены четыре человека, повреждены два дома.

Сегодня утром под удар попала и Авдеевская громада. Уже известно об одном погибшем и одном раненом, повреждено минимум пять домов.

Читайте также: Оккупанты продвинулись на юг от Изюма, РФ готовится к боям на Донбассе – разведка Британии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.