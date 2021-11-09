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Довыборы в Раду. ЦИК признала избранными в двух округах кандидатов от Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 19:24
Довыборы в Раду. ЦИК признала избранными в двух округах кандидатов от Слуги народа - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в округах №184 и №197. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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По информации ЦИК, в ОВО №184 народным депутатом избран кандидат от партии Слуга народа Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

В ОВО №197 народным депутатом избран кандидат от СН Виталий Войцеховский, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствовавшие на заседании члены Комиссии.

В дальнейшем, в соответствии с избирательным законодательством, для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на 20-й день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы, несовместимой с депутатским мандатом, и/или копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

После получения и рассмотрения перечисленных документов Комиссия принимает решение о регистрации избранного народным депутатом.

  • 31 октября на промежуточных выборах в Раду в Херсонской области в округе в бюллетень были включены 15 кандидатов, а в Черкасской – 25. В округе №184 выбирали депутата вместо Игоря Колыхаева, которого ранее избрали мэром Херсона, а в №197 выборы проводили, поскольку Александра Скичко назначили главой Черкасской облгосадминистрации.
Наталия Медведева
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верховная рада выборы цик Сергей Козырь Виталий Войцеховский
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