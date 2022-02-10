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ДТП с кортежем Ярославского. Начальник полиции области уволен: была подмена водителя

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 23:17
ДТП с кортежем Ярославского. Начальник полиции области уволен: была подмена водителя - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что в деле о ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского подозрение было составлено на человека, который не находился на месте происшествия. Министр решил уволить начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Об этом Монастырский написал в Facebook.

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Он рассказал, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека, который пришел утром и заявил, что именно он было за рулем авто.

"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте", – написал Монастырский.

Он отметил, что из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.

Также министр заявил, что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем", – отметил Монастырский.

ДТП с кортежем Ярославского. Начальник полиции области уволен: была подмена водителя
  • В ночь на 10 февраля на дороге возле Чугуева автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте якобы обнаружили номера автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Полиция уточнила, что возраст погибшего – около 50 лет. 
  • Нацполиция сообщила, что собирается вызвать Ярославского на допрос, но, по данным Украинской правды, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
  • Ярославский заявил харьковскому изданию Объектив, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку спал дома в это время.
  • В группе DCH  Ярославского сообщили, что за рулем автомобиля на месте ДТП находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб компании.
Вадим Ребрина
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александр ярославский Денис Монастырский дтп
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