Двери Нацсовета по ТВ для Эха Москвы закрыты - Костинский

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Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отрицает возможность разрешения работы российской радиостанции Эхо Москвы в Украине.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала Эха Москвы в Украине", - написал Костинский в Facebook.