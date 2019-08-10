Двери Нацсовета по ТВ для Эха Москвы закрыты - Костинский

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отрицает возможность разрешения работы российской радиостанции Эхо Москвы в Украине.
"Даже не знаю, куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала Эха Москвы в Украине", - написал Костинский в Facebook.
- 8 августа Венедиктов опубликовал у себя в Twitter фото на фоне здания СБУ в Киеве и подписал: "У Службы Безопасности Украины. Теперь - наверх..."
- Судя по записям в соцсети, Венедиктов встретился с Дмитрием Гордоном и посетил посольство США в Украине.
- В интервью пророссийскому изданию Страна Венедиктов заявил, что в Киеве может появиться бюро Эха Москвы - но только при условии, если в Украине "будет пересмотрен" закон о языковых квотах. Он предположил, что возглавить этот филиал может бывший шеф-редактор Радио Вести Сакен Аймурзаев.Тот в Facebook написал, что о планах Венедиктова ничего не знает.