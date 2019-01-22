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22.01.2019, 10:14

Экс-главе Партии регионов Ефремову продлили арест

Экс-главе Партии регионов Ефремову продлили арест - Фото
Александр Ефремов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший регионал Александр Ефремов остается под арестом еще на два месяца

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Бывшему главе Партии регионов Александру Ефремову на два месяца продили арест. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганской области сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала она.

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30 июля 2016 года Ефремова, по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, задержали в аэропорту Борисполь.

Также его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением. 

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Теги: гпу, сепаратизм, арест, Александр Ефремов
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