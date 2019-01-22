Экс-главе Партии регионов Ефремову продлили арест

Александр Ефремов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывшему главе Партии регионов Александру Ефремову на два месяца продили арест. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганской области сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала она.

Реклама

Старобільський райсуд Луганщини сьогодні продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 21 січня 2019 р.

30 июля 2016 года Ефремова, по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, задержали в аэропорту Борисполь.

Также его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением.