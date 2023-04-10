Экс-жена Путина обогатилась на микрокредитах для россиян – росСМИ

Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная увеличила собственную прибыль благодаря фирме, занимающейся микрокредитами. Об этом сообщило российское издание Можем объяснить со ссылкой на аудиторское заключение к финансовой отчетности.

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В течение 2022 года компания CarMoney, связанная с Людмилой Очеретной, заработала почти $4,8 млн, а чистая прибыль фирмы выросла на 66% по сравнению с мирным временем, пишет издание.

Сама Людмила Очеретная заработала более $700 000. Для получения денег использовалась схема, связанная с офшорными компаниями. Выплаты осуществлялись через кипрский офшор Carmoney CY LTD, контролируемый компанией "Меридиан". 99% в ней принадлежит экс-жене Путина, отмечает издание.

За два дня до нового года офшору Очеретной пришлось продать компанию CarMoney во избежание европейских санкций. Однако бывшая жена Путина до сих пор может сохранять контроль над фирмой, отмечает издание.





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Артем Джеріпа

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