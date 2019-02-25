Экс-начальника Генштаба Заману подозревают в госизмене

Владимир Замана (фото - ukurier.gov.ua)

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Военная прокуратура объявила подозрение главе Генштаба времен беглого президента Виктора Януковича Владимиру Замане. Об этом сообщил журналистам на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент LIGA.net

Замане объявлено подозрение по части 1 статьи 111 УК (госизмена). Замана возглавлял Генштаб с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.

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Он подписал ряд директив, по которому был установлен лимит численности ВСУ 125 482 человека.

Матиос отметил, что по поручению Заманы была продолжена работа по расформированию командования воздушных сил и выводу воинских частей обеспечивавших противовоздушную оборону. "Это привело к тому, что страна фактически осталась без противовоздушной защиты", - сказал Матиос.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба.

"Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ОМП больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье", - подчеркнул Луценко.

Он сообщил, что в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.

Луценко добавил, что именно Замана издал директиву, которой "подчинил руководителю Военно - Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы Крым ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

Матиос сказал, что в январе-феврале 2014 года Замана получил информацию, что Россия готовится к открытому или гибридному вторжению и не принял никаких мер, чтобы привести ВСУ в высшую степень боевой готовности.

Сегодня меру пресечения изберет Печерский суд.

Статья предусматривает только одну меру пресечения - арест без возможности залога. Также подозрение объявлено экс-министру обороны Саламатину, он объявлен в розыск

По словам генпрокурора, это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.

8 февраля 2018 года Замана заявил, что в феврале 2014 года на тот момент и.о. президента Александр Турчинов якобы отказался от силового ответа на оккупацию Россией Крыма по просьбе "западных друзей".