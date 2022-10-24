Экс-нардепа, топ-чиновника подозревают в незаконном получении компенсации за жилье – НАБУ

Сегодня, 24 октября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате, – подозревают в незаконном получении компенсации за жилье. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

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По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

Как отмечается, НАБУ и САП сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 117 650 грн компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности пригодной для проживания квартиры в новостройке на Печерске в Киеве.

В рамках досудебного расследования, осуществляемого детективами НАБУ, установлено, что нардеп с сентября 2017-го по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в столице.

Бывшему нардепу инкриминировано злоупотребление властью, которое нанесло существенный ущерб.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф.

В НАБУ сообщили, что в общей сложности детективы разоблачили восьмерых нардепов на совершении подобного преступления. Некоторые уже получили обвинительные приговоры суда с реальным наказанием.

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Наталія Медведєва , Юрій Смірнов

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