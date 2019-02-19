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19.02.2019, 18:23

Экс-регионал получит деньги за "моральный ущерб"

Экс-регионал получит деньги за "моральный ущерб" - Фото
Владимир Медяник (фото - скриншот видео)

Медяника подозревали в сепаратизме

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Верховный суд постановил выплатить 9,6 тыс гривень морального ущерба бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Владимиру Медянику за его незаконное задержание и сообщение о подозрении в сепаратизме. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Медяник судился с Генпрокуратурой и Государственной казначейской службой, требуя выплатить ему 1 млн гривень морального ущерба за "длительные душевные страдания". Он заявлял, что "в результате незаконных действий работников ГПУ был причинен моральный вред, проявившийся в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья".

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Суд первой инстанции постановил выплатить Медянику 9,6 тыс гривень.

Экс-нардеп подал апелляцию, но проиграл ее.

Медяник был задержан 7 августа в рамках уголовного дела против депутата Александра Ефремова

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Теги: моральная компенсация, суд, гпу, сепаратизм, партия регионов, владимир медяник
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