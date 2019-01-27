Экс-соратника Саакашвили выдвинули кандидатом в президенты

Юрий Деревянко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Воля выдвинула внефракционного народного депутата, члена совета партии Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины. Такое решение было принято 27 января на съезде Воли, который проходил в Киеве.

Деревянко возглавляет подкомитет по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами госвласти и местного самоуправления комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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Партия Воля была в 2014 году создана после Евромайдана и Революции Достоинства

19 апреля 2017 года Деревянко объявил об объединении с Рухом новых сил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Он участвовал в акциях Руха новых сил до выдворения Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

24 декабря 2018 года Деревянко принял решение выйти из Руха новых сил и продолжить политическую деятельность в партии Воля.