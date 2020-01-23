Экс-уполномоченного по ЕСПЧ подозревают в присвоении 54 млн грн

Борис Бабин (фото — Станислав Юрченко / Радио Свобода)

Национальное антокоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ, бывшему представителю президента в Крыму Борису Бабину подозрение в завладении госсредствами в сумме более 54 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме Бабина, подозрения выдвинуты экс-первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и еще трем лицам.

По версии следствия, в 2013 году представитель предприятия, подконтрольного бывшему депутату, подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета более 54 100 000 гривен невыплаченной задолженности одного из ПАО (Киевэнерго) перед предприятием за хранение мазута. В заявлении отмечалось, что с 2009 года решение суда о взыскании не выполнялось, однако выяснилось, что фирма даже не обращалась в исполнительную службу.

Кроме того, был скрыт факт уступки права требования к ПАО в пользу другой компании, также аффилированной с бывшим депутатом - организатором схемы, который произошел за полгода до обращения в ЕСПЧ.

По данным следователей, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-депутат договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого Бабин якобы подготовил декларацию об урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольной нардепу компании сумму из госбюджета по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании этого в феврале 2016 Минюст перечислил эти средства.

Сам Бабин в Facebook подтвердил эту информацию, написав, что расценивает подозрение как "наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору".

Читайте также: Плохой или неугодный. Что надо знать об увольнении Бабина