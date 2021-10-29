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Экс-замминистру обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 20:49
Экс-замминистру обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ - Фото
Игорь Халимон (скриншот с видео)

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны, которые, по данным следствия, при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В декабре 2020-январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год.

Затем руководитель департамента по указанию замминистра незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков, сообщили в ГБР.

Из-за этого ВСУ якобы должны были самостоятельно транспортировать продовольствие, привлекать к этому личный состав и технику и тратить дополнительные бюджетные средства.

В ГБР считают, что это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач.

Предварительная сумма ущерба госбюджету, по данным ГБР, составляет более 700 млн грн.

Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю департамента сообщено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

По словам источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бывшем замминистра обороны Игоре Халимоне и начальнике департамента Константине Ступаке.

Халимон был уволен с должности замминистра по собственному желанию 21 июля 2021 года. 

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Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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минобороны гбр игорь халимон константин ступак
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