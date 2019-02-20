Ельченко сказал, что может сдвинуть вопрос миротворцев в Совбезе

Владимир Ельченко (фото - twitter.com/UKRinUN)

Украина рассчитывает, что генеральный секретарь ООН воспользуется своим правом отправить на Донбасс техническую миссию ООН для оценки параметров возможной миротворческой миссии. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

По словам Ельченко, предварительные выводы специалистов организации могли бы сдвинуть с мертвой точки обсуждение этого вопроса в Совбезе.

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"Есть статья 99 устава ООН, которая дает возможность генеральному секретарю лично принимать определенные меры. Отправить какую-то группу, которого назначить специального представителя, который поедет в Украину. Это может быть техническая ооновская миссия, о которой мы уже давно говорим, которая бы подготовила почву для развертывания миротворческой миссии", - отметил он.

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Ельченко объяснил, что такая миссия могла бы сделать анализ хотя бы технического или военного аспекта миссии, необходимого количества "голубых касок".

Постпред сказал, что "сотня политиков" называют в СМИ разные цифры - от десяти до пятидесяти тысяч человек - в то время как в секретариате ООН есть специалисты, которые могли бы дать сделать основательный анализ.

"Если бы такая группа приехала на Донбасс, посмотрела и написала какие-то предварительные выводы, это могло бы подтолкнуть и Совет безопасности ООН для начала обсуждения этого вопроса", - уточнил дипломат.

Пока нет сигналов о готовности генсека ООН отправить такую техническую миссию.

По словам дипломата, сейчас все понимают, что из-за права вето России вопрос миротворцев пока нет смысла выносить на рассмотрение Совета безопасности.

9 января 2019 года Ельченко заявлял, что переговоры о развертывании миротворческой миссии в Донбассе провалились из-за неконструктивной позиции государства-агрессора России.