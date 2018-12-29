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29.12.2018, 23:11

Ельченко: В феврале Генассамблея ООН обсудит украинский вопрос

Ельченко: В феврале Генассамблея ООН обсудит украинский вопрос - Фото
Владимир Ельченко (фото - пресс-служба ООН)

Назначенное для спецдебатов время совпадает с годовщиной нападения России на Украину

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Специальные дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины предварительно запланированы в Генеральной ассамблее ООН на конец февраля 2019 года. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

По его словам, назначенное время выбрано специально, чтобы напомнить о причинах российской агрессии - оно совпадает с годовщиной нападения России на Украину.

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Ельченко отметил, что возможность назначения таких дебатов появилась благодаря включению осенью 2018 года в повестку Генассамблеи на 2019-ый отдельного пункта, посвященного вопросу Украины.

Также он сообщил, что решение о включении пункта, который непосредственно касается оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса "очень не нравилось российской делегации, которая изо всех сил пыталась его остановить".

Ельченко уточнил, что пока неизвестно, будут ли приниматься какие-то решения по результатам дебатов, но и не исключил такой возможности.

18 декабря Ельченко сказал, что Украина сама предложила Генеральной ассамблее ООН принимать резолюцию по милитаризации Россией Крыма не простым большинством, а двумя третями голосов. Это был "шаг на опережение" и удалось нивелировать угрозу принятия поправок группы друзей России, отметил Ельченко.

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Теги: владимир ельченко, генассамблея оон, Донбасс, Крым
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