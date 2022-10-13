UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия может готовить подрыв Турецкого потока, чтобы обвинить Украину – МИД

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 20:37
Россия может готовить подрыв Турецкого потока, чтобы обвинить Украину – МИД - Фото
МИД Украины (Фото - depositphotos.com)

Украина систематически предупреждает партнеров об атаках России на энергетические инфраструктуры и настаивает, что российский шантаж должен провалиться. Заявление об этом опубликовал МИД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

МИД напоминает, что президент Владимир Зеленский публично предупреждал о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры для принуждения Германии к запуску Северного потока 2. Есть данные и о возможных подобных планах России относительно Турецкого потока.

МИД констатирует, что попытки России с помощью энергетического шантажа склонить европейские правительства к уступкам, в частности, к снятию санкций, потерпели поражение, и поэтому российский диктатор Владимир Путин решил перейти от шантажа к физическому повреждению энергетической инфраструктуры.

"Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте Северный поток 2, потому что у вас нет другого выбора", – считает МИД.

МИД отмечает, что составной частью стратегии Кремля являются постоянные обвинения Украины и западных стран в якобы планировании или осуществлении диверсий против энергетической инфраструктуры.

"Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не подвергаться манипуляциям и попыткам России обвинить других в собственных террористических действиях", – сказано в заявлении.

МИД подчеркивает, что единственный способ предотвратить российский энергетический терроризм — занять жесткую позицию и заявить, что запуска Северного потока 2 или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.

  • 6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

Читайте также: Диверсия на $280 млн. Что известно об авариях на газопроводах Газпрома в Балтийском море

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД Северный поток 2 трубопроводы энергетическая инфраструктура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 