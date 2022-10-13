Россия может готовить подрыв Турецкого потока, чтобы обвинить Украину – МИД

Украина систематически предупреждает партнеров об атаках России на энергетические инфраструктуры и настаивает, что российский шантаж должен провалиться. Заявление об этом опубликовал МИД.

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МИД напоминает, что президент Владимир Зеленский публично предупреждал о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры для принуждения Германии к запуску Северного потока 2. Есть данные и о возможных подобных планах России относительно Турецкого потока.

МИД констатирует, что попытки России с помощью энергетического шантажа склонить европейские правительства к уступкам, в частности, к снятию санкций, потерпели поражение, и поэтому российский диктатор Владимир Путин решил перейти от шантажа к физическому повреждению энергетической инфраструктуры.

"Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте Северный поток 2, потому что у вас нет другого выбора", – считает МИД.

МИД отмечает, что составной частью стратегии Кремля являются постоянные обвинения Украины и западных стран в якобы планировании или осуществлении диверсий против энергетической инфраструктуры.

"Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не подвергаться манипуляциям и попыткам России обвинить других в собственных террористических действиях", – сказано в заявлении.

МИД подчеркивает, что единственный способ предотвратить российский энергетический терроризм — занять жесткую позицию и заявить, что запуска Северного потока 2 или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.

6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

11 октября была обнаружена утечка на одной из нитей нефтепровода "Дружба", этим участком нефть идет в Германию.

13 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что многие обстоятельства аварии на нефтепроводе "Дружба" указывают на Кремль, но выводы делать пока рано.

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Сергій Бережний

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