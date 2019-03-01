Епифаний: Молодчики УПЦ МП блокируют переходы в единую церковь

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, есть много православных громад, которые не против влиться к автокефальную церковь, но "боятся об этом даже заявить". Об этом он рассказал в интервью службе Би-би-си.

"Мы знаем, что даже в Киеве много таких общин, которые они (УПЦ МП, - ред.) проверяют. Они создали даже отряды молодчиков: два-три автобуса в любой момент готовы подъехать в ту или иную общину и заблокировать переход", - пояснил он.

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Епифаний отметил, что со стороны ПЦУ этим схемам не противодействуют аналогичным образом, потому что это будет противоречить принципам "любви и единения".

Он утверждает, что сейчас ПЦУ никак не общается с УПЦ МП: "У нас нет и, наверное, не будет общения".