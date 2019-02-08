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08.02.2019, 20:48

Епифаний: ПЦУ создала миссию помощи политзаключенным

Епифаний: ПЦУ создала миссию помощи политзаключенным - Фото
Митрополит Епифаний (фото - EPA)

Руководить миссией будет архиепископ Симферопольский и Крымский Климент

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На первом заседании священного синода Православной церкви Украины была создана миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Радио Свобода.

Миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Это назначение должно усилить его позицию, предоставить определенное юридическое право и должность для возможности обращений в различные учреждения, отметил предстоятель ПЦУ.

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"Архиерей Климент это делал по собственной инициативе, как архиерей, который находится на оккупированной территории. Думаю, он лучше понимает тех ребят, потому что находится и в духовной оккупации, и в оккупации на территории Крыма, и для него это - определенный смысл жизни", - сказал Епифаний.

Сейчас идет работа над созданием устава миссии, в котором будут прописаны права и обязанности ее председателя.

По данным министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года - они военнопленные.

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Теги: политзаключенные, пцу, епифаний
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