Епископом стал священник, который помогал оккупации Крыма - Зоря

Каллиник среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа крайний справа (фото - pravoslavie.ks.ua)

УПЦ Московского патриархата сделала епископом священника, который помогал аннексии Крыма, речь идет о Каллинике Чернышеве. Об этом сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря у себя в Facebook.

"Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 года. За что получил награду от оккупантов и ею весьма хвастался", - уточнил Зоря.

Каллиник (фото - facebook.com/yevstr)

Он добавил, что местом посвящения стал Николаевский собор в Нежине. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП опубликовали фото из Нежина, где Каллиник стоит среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа.