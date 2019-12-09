Епископом стал священник, который помогал оккупации Крыма - Зоря

УПЦ Московского патриархата сделала епископом священника, который помогал аннексии Крыма, речь идет о Каллинике Чернышеве. Об этом сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря у себя в Facebook.
"Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 года. За что получил награду от оккупантов и ею весьма хвастался", - уточнил Зоря.
Каллиник (фото - facebook.com/yevstr)
Он добавил, что местом посвящения стал Николаевский собор в Нежине. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП опубликовали фото из Нежина, где Каллиник стоит среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа.