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Епископом стал священник, который помогал оккупации Крыма - Зоря

Епископом стал священник, который помогал оккупации Крыма - Зоря - Фото
Каллиник среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа крайний справа (фото - pravoslavie.ks.ua)
09.12.2019, 11:14

Спикер ПЦУ отметил, что Каллиник получил награду от оккупантов

УПЦ Московского патриархата сделала епископом священника, который помогал аннексии Крыма, речь идет о Каллинике Чернышеве. Об этом сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря у себя в Facebook.

"Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 года.  За что получил награду от оккупантов и ею весьма хвастался", - уточнил Зоря.

Каллиник (фото - facebook.com/yevstr)

Он добавил, что местом посвящения стал Николаевский собор в Нежине. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП опубликовали фото из Нежина, где Каллиник стоит среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа.

  • 6 декабря Синод Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение прекратить евхаристическое общение с Элладской и Александрийской православными церквями.

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упц мп евстратий зоря каллинику
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