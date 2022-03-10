Ермак – о разработке системы мировой безопасности: Гарантии Украине будут на века

Уже сегодня, несмотря на войну, на Банковой и вне Офиса президента работают "лучшие специалисты", чтобы взять "лучший мировой опыт" и разработать "лучшую из существующих" моделей гарантий безопасности страны – с определенными реальными, юридически закрепленными гарантиями. Об этом УП рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Он говорит – системы европейской и мировой безопасности больше не существует: после начала войны это стало очевидно, и ее нужно строить с нуля. И Киев будет говорить только о действительно многовекторной, с участием многих стран, системе международной безопасности Украины.

"Никто не будет на бегу что-то делать. Это будет фундаментальный документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что если он появится, то будет не на десятилетие. Он должен защитить Украину на века", – подчеркнул глава ОП.

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Ермак говорит, что на Западе понимают: Украина борется не только за себя, но и за Европу, за весь мир, и для руководства государства не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью, территориальной целостностью, суверенитетом и свободой.

"Поэтому они все понимают, что помощь Украине – это не благотворительность. Украина – не Афганистан. И каждый вложенный доллар, каждая даже маленькая помощь Украине, отрабатывается нашими героями, рискующими жизнями", – пояснил он.

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Евгений Пилипенко

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