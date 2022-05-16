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ЕС не смог включить эмбарго на нефть РФ в шестой пакет санкций. Перенесли на две недели

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 23:19
ЕС не смог включить эмбарго на нефть РФ в шестой пакет санкций. Перенесли на две недели - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Странам Евросоюза не удалось достичь единогласия по запрету импорта российской нефти в ходе встречи министров иностранных дел. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Politico.  

По словам Борреля, сегодня министры обсудили пакет санкций, но столкнулись с техническими вопросами, которые сложно решить на политическом уровне. На согласование технических деталей уйдет до двух недель.   

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Технические вопросы касаются того, каким образом обеспечить нефтью Венгрию после ее отказа от импорта российского топлива. 

"Венгрия объяснила свою позицию не с политической точки зрения, а с экономической точки зрения", — цитирует издание Борреля. 

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия проголосует за санкции ЕС в отношении российской нефти только в том случае, если блок предложит решение проблем, возникших вследствие отказа от российской нефти. 

По словам Сийярто, Венгрии нужно до 18 млрд евро, чтобы справиться с кризисом, который последует за нефтяным эмбарго. 

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Роман Брыль
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Венгрия санкции против россии Петер Сийярто Жозеп Боррель эмбарго на нефть шестой пакет санкций
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