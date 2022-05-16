ЕС не смог включить эмбарго на нефть РФ в шестой пакет санкций. Перенесли на две недели

Странам Евросоюза не удалось достичь единогласия по запрету импорта российской нефти в ходе встречи министров иностранных дел. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Politico.

По словам Борреля, сегодня министры обсудили пакет санкций, но столкнулись с техническими вопросами, которые сложно решить на политическом уровне. На согласование технических деталей уйдет до двух недель.

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Технические вопросы касаются того, каким образом обеспечить нефтью Венгрию после ее отказа от импорта российского топлива.

"Венгрия объяснила свою позицию не с политической точки зрения, а с экономической точки зрения", — цитирует издание Борреля.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия проголосует за санкции ЕС в отношении российской нефти только в том случае, если блок предложит решение проблем, возникших вследствие отказа от российской нефти.

По словам Сийярто, Венгрии нужно до 18 млрд евро, чтобы справиться с кризисом, который последует за нефтяным эмбарго.

16 мая требования Венгрии к ЕС за эмбарго нефти России выросли до 18 млрд евро.

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Роман Брыль

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