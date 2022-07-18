ЕС обсудит с Азербайджаном увеличение импорта газа. В Баку едет фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля едет в Азербайджан договариваться об увеличении поставок природного газа. Об этом сообщает Reuters.
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Согласно проекту документа, с которым ознакомились в Reuters, Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения трубопровода для этого.
Фон дер Ляйен отправляется с визитом в Баку, чтобы договориться об увеличении поставок газа.
Соответствующее сообщение появилось в Twitter Еврокомиссии.
Там говорится, что диверсификация импорта энергоносителей является приоритетом для ЕС, поскольку Россия продолжает использовать как оружие свои поставки энергии.
"Президент фон дер Ляйен и комиссар по энергетике Кадри Симсон прибудут завтра в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества", – говорится в сообщении ЕК.
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