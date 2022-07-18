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ЕС обсудит с Азербайджаном увеличение импорта газа. В Баку едет фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 03:03
ЕС обсудит с Азербайджаном увеличение импорта газа. В Баку едет фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля едет в Азербайджан договариваться об увеличении поставок природного газа. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно проекту документа, с которым ознакомились в Reuters, Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения трубопровода для этого.

Фон дер Ляйен отправляется с визитом в Баку, чтобы договориться об увеличении поставок газа.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter Еврокомиссии.

Там говорится, что диверсификация импорта энергоносителей является приоритетом для ЕС, поскольку Россия продолжает использовать как оружие свои поставки энергии.

"Президент фон дер Ляйен и комиссар по энергетике Кадри Симсон прибудут завтра в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества", – говорится в сообщении ЕК.

Читайте также: Глава Еврокомиссии предупредила, что Путин может полностью остановить поставки газа в ЕС

Наталия Медведева
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газ урсула фон дер ляйен Азербайджан еврокомиссия
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