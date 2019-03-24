ЕС опроверг заявление Тимошенко о расследовании против Порошенко

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Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ЕП.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае появления какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - гласит сообщение.

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Вчера, 23 марта, кандидат в президенты и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли против Порошенко дела, связанные с коррупцией.