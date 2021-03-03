В ЕС согласовали продление санкций против Януковича и его окружения – журналист

Послы Европейского союза согласовали продление санкций на шесть месяцев против 177 причастных к подрыву территориальной целостности Украины, а также еще 48 субъектов. Об этом сообщает журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

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Помимо этого, продление санкций согласовано в отношении 7 представителей окружения экс-президента Виктора Януковича и него самого, говорит Йозвяк.

Также журналист заявил, что санкции против экс-министров образования и науки, а также экс-вице-премьер-министра Дмитрия Табачника и Сергея Арбузова будут сняты.

6 марта 2014 года против Виктора Януковича и его "семьи" из 17 лиц ЕС ввел санкции по подозрению в хищении средств и причастности к нарушениям прав человека. ЕС постепенно их снимает, обычно задним числом; причина – в том, что украинское следствие не обеспечило достаточных доказательств коррупционных действий фигурантов.

4 марта 2019 года ЕС решил продлить санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда исключили из списка экс-замглавы АП Андрея Клюева.

10 февраля сообщалось, что ЕС может отменить санкции не только против Табачника и Арбузова, но и Александра Януковича, а также экс-министра налогов и сборов Александра Клименко.

Станислав Стороженко

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