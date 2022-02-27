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Евросоюз предоставит украинской армии боевые самолеты и оружие на 450 млн евро – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 22:43
Евросоюз предоставит украинской армии боевые самолеты и оружие на 450 млн евро – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Европейский Союз поставит Украине боевые самолеты и оружие на 450 млн евро для войны с Россией. Об этом заявил на брифинге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, мы собираемся поставить оружие, истребители. Мы собираемся поставить даже боевые самолеты", – сказал он.

По словам Борреля, ЕС намерен поставлять на войну значимое оружие, а о потребности в истребителях ему говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Боррель отметил, что у некоторых членов ЕС есть боевые самолеты, которыми может управлять украинская армия.

Он также сообщил, что ЕС согласовал поставку армии Украины летального оружия на 450 млн евро. Кроме того, многие страны хотят Европы хотят поставлять оружие напрямую, добавил дипломат.

Марк Сировой
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война ЕС оружие самолеты истребители Жозеп Боррель
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