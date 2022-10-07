ЕС выделяет еще 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
07.10.2022, 20:26
Урсула фон дер Ляйен (фото – Twitter vonderleyen)
Европейский Союз намерен выделить Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи в ближайшее время. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС 7 октября.
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"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут предоставлены в ближайшие дни", – сказала она.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения Евросоюз предоставил Украине 19 млрд евро помощи, и эта сумма не включает оказанную военную поддержку.
- 3 октября Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
- 4 октября министры финансов ЕС договорились прописать финансовую помощь Украине в свой бюджет на 2023 год, чтобы сделать ее более структурированной и прогнозируемой.
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