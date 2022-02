ЕС заморозит активы России и закроет доступ банков РФ на финансовый рынок – фон дер Ляйен

Сегодня, 24 февраля, Европейская комиссия представит пакет масштабных и целенаправленных санкций европейским лидерам для их одобрения. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что пакет санкций Евросоюза будет нацелен на стратегические секторы российской экономики и заблокирует им доступ к ключевым технологиям и рынкам.

"Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", – заявила глава ЕК.

Евросоюз также обещает заморозить российские активы в ЕС и закрыть доступ российских банков на европейский финансовый рынок.

"Эти санкции призваны нанести серьезный ущерб интересам Кремля и его способности финансировать войну", – сказала фон дер Ляйен.

Она заявила, что Европейский союз поддерживает и продолжит поддерживать Украину и ее народ.

"Президент Путин несет ответственность за возвращение войны в Европу. В эти темные часы Европейский союз стоит вместе с Украиной и ее народом. Перед нами беспрецедентный акт агрессии российского руководства против суверенной, независимой страны. Цель России — не только Донбасс, цель — не только Украина, цель — стабильность в Европе и весь международный порядок, основанный на правилах. За это мы будем привлекать Россию к ответственности", – заявила глава Еврокомиссии.

