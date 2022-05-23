"Еще никогда не было так стыдно". Дипломат МИД РФ ушел в отставку из-за войны в Украине

Сотрудник постоянного представительства России при ООН заявил об отставке из-за развязанной его родиной полномасштабной войны против Украины, за что ему "еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу". Англоязычное заявление Бориса Бондарева выложил в Twitter глава UN Watch Гилель Нойер.

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"За 20 лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", – написал дипломат.

Он заявил, что агрессивная война президента РФ Владимира Путина – "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России", и ее цель – "навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользоваться неограниченной властью и полной безнаказанностью".

Насчет своих бывших коллег по министерству он написал, что "все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал".

"То, что делает сейчас мое правительство, невыносимо. Как госслужащий я должен нести за это долю ответственности, и я этого не хочу", – написал Бондарев.

На вопрос АР, не думают ли его коллеги поступить так же, он добавил: "Не все российские дипломаты поддерживают войну. Они разумны, но им приходится держать рот на замке".

Он намекнул, что опасается "возможной реакции Москвы" на свое заявление.

Как видно по сайту отделения ООН в Женеве, 41-летний Бондарев был советником в постоянном представительстве РФ.

AP пишет, что Бондарев подтвердил им по телефону правдивость заявления на имя посла РФ Геннадия Гатилова.

В российской дипмиссии не ответили на звонки и текстовое сообщение от агентства с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Евгений Пилипенко

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