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Если будет приказ Зеленского. Данилов не исключил превентивного удара по Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 18:33
Если будет приказ Зеленского. Данилов не исключил превентивного удара по Беларуси - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украинские войска сейчас уничтожают технику и войска только на своей территории. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает при необходимости превентивного удара по Беларуси, если на это будет приказ президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире канала Рада.

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Ведущий отметил: с территории Беларуси подло взлетали российские самолеты и запускались ракеты по территории Украины. Он спросил, почему Украина не сделает превентивный удар по Беларуси.

"Наши войска занимаются уничтожением техники и ресурсов, которые есть в нашей стране. При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего сделать эти вещи, то оно будет принято", – ответил Данилов.

Ведущий попросил уточнить, сможет ли Украина это сделать, если будет принято такое решение.

"Конечно", – ответил Данилов.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский беларусь снбо удар Алексей Данилов
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