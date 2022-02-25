Зеленский обратился к лидерам ЕС: срочно введите эмбарго на торговлю нефтью и газом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

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Он подчеркнул, что в Украине решается судьба Европы. Поэтому, если Путин не получит достойного отпора сейчас – он пойдет дальше.

"Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, лишить его средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", – написал Зеленский.



Он также отметил, что сейчас Украина нуждается в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях.

Ольга Модіна

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