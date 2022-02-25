UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский обратился к лидерам ЕС: срочно введите эмбарго на торговлю нефтью и газом

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 00:09
Зеленский обратился к лидерам ЕС: срочно введите эмбарго на торговлю нефтью и газом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что в Украине решается судьба Европы. Поэтому, если Путин не получит достойного отпора сейчас – он пойдет дальше.

"Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, лишить его средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН", – написал Зеленский.

Он также отметил, что сейчас Украина нуждается в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях.

Ольга Модіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война европейский союз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 