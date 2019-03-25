Если выборы в Раду в марте. Слуга народа - в отрыве: опрос КМИС

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине марта, то лидировала бы партия кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского Слуга народа, а пройти в парламент наибольшие шансы имели бы семь партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 14 по 22 марта Киевским международным институтом социологии (КМИС).

За партию Зеленского проголосовали бы 24,4% избирателей среди тех, кто определился с выбором. Следом по уровню поддержки партия кандидата в президенты Юлии Тимошенко ВО Батькивщина - 16,5%. На третьем месте (14,1%) партия действующего президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок, БПП Солидарность.

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Далее голоса избирателей распределились таким образом: 12% - за партию Оппозиционная платформа За життя, 8,3% - за партию Гражданская позиция кандидата в президенты Анатолия Гриценко, 5,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,1% - за Оппозиционный блок, 3,4% - за ВО Свобода, 1,9% - за Объединение Самопомощь, 1,3% - за партию Наши, 1% - за партию Основа, 0,9% - за партию УКРОП.

За партии, которых не было в опроснике, проголосовали бы 5,9% избирателей.

Для сравнения три варианта рейтингов партий: среди всех респондентов; среди тех, кто собирается голосовать; среди тех, кто собирается голосовать и определился с партией.

Иллюстрация: КМИС

Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов старше 18 лет в 126 населенных пунктах Украины, без учета оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,3% (для показателей близких к 50%), 2,8% (для 25%), 2,0% (для 10%), 1,4% (для 5%).

19 марта был опубликован опрос группы Рейтинг, согласно которому, если бы выборы в Раду проходили в середине марта, то лидировала бы партия Слуга народа, которую поддержали бы 22,4% тех украинцев, кто определился и намерен голосовать. За Батькивщину проголосвали бы 19,1%, за Блок Петра Порошенко Солидарность - 15,8%, за Оппозиционную платформу За життя - 10,2%, за Гражданскую позицию - 7,9%, за Радикальную партию - 6,1%, за Свободу - 3,6%, за Оппозиционный блок и за Самопомощь- по 3,2%. Остальные партии имели бы поддержку менее 2%.