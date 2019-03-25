Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 11:53

Если выборы в Раду в марте. Слуга народа - в отрыве: опрос КМИС

Если выборы в Раду в марте. Слуга народа - в отрыве: опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Если бы парламентские выборы проходили в марте, то лидировала бы партия кандидата в президенты Владимира Зеленского

Реклама
Реклама

Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине марта, то лидировала бы партия кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского Слуга народа, а пройти в парламент наибольшие шансы имели бы семь партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 14 по 22 марта Киевским международным институтом социологии (КМИС).

За партию Зеленского проголосовали бы 24,4% избирателей среди тех, кто определился с выбором. Следом по уровню поддержки партия кандидата в президенты Юлии Тимошенко ВО Батькивщина - 16,5%. На третьем месте (14,1%) партия действующего президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок, БПП Солидарность.

Реклама

Далее голоса избирателей распределились таким образом: 12% - за партию Оппозиционная платформа За життя, 8,3% - за партию Гражданская позиция кандидата в президенты Анатолия Гриценко, 5,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,1% - за Оппозиционный блок, 3,4% - за ВО Свобода, 1,9% - за Объединение Самопомощь, 1,3% - за партию Наши, 1% - за партию Основа, 0,9% - за партию УКРОП.

За партии, которых не было в опроснике, проголосовали бы 5,9% избирателей.

Для сравнения три варианта рейтингов партий: среди всех респондентов; среди тех, кто собирается голосовать; среди тех, кто собирается голосовать и определился с партией.

Иллюстрация: КМИС

Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов старше 18 лет в 126 населенных пунктах Украины, без учета оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,3% (для показателей близких к 50%), 2,8% (для 25%), 2,0% (для 10%), 1,4% (для 5%). 

19 марта был опубликован опрос группы Рейтинг, согласно которому, если бы выборы в Раду проходили в середине марта, то лидировала бы партия Слуга народа, которую поддержали бы 22,4% тех украинцев, кто определился и намерен голосовать. За Батькивщину проголосвали бы 19,1%, за Блок Петра Порошенко Солидарность - 15,8%, за Оппозиционную платформу За життя - 10,2%, за Гражданскую позицию - 7,9%, за Радикальную партию - 6,1%, за Свободу - 3,6%, за Оппозиционный блок и за Самопомощь- по 3,2%. Остальные партии имели бы поддержку менее 2%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, БПП, парламентские выборы, опрос, Батькивщина, кмис, выборы 2019, Владимир Зеленский, юлия тимошенко, 101/5000 Порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 