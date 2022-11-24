UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония будет настаивать на максимальном ограничении цены на нефть РФ – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 17:39
Эстония будет настаивать на максимальном ограничении цены на нефть РФ – глава МИД - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото - EPA)

Эстония настаивает, чтобы Евросоюз установил более низкий порог цены на российскую нефть, чем обсуждают страны Большой семерки. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее сообщалось, что странам ЕС пока не удалось договориться, на каком уровне установить порог цен на российскую нефть. Польша и страны Балтии считают предложенные $65 за баррель "слишком щедрыми" для России и предлагают зафиксировать цену на $30, а страны с большим танкерным флотом, такие как Греция, не хотят опускать отметку ниже $70.

Рейнсалу на пресс-конференции правительства заявил, что "по мнению Эстонии, такой ценовой порог является недостаточно действенным, если учесть то, что ЕС пока не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций" и что "предлагаемый порог цены на нефть выглядит слишком высоким".

Министр сказал, что поскольку для принятия решения по этому вопросу необходимо согласие каждой страны Евросоюза, Эстония может наложить вето не решение, которое ее не устроит.

"С нашей стороны важно четко обосновать свою позицию по вопросу жизни и смерти, так как продолжается война. Поэтому обсуждения будут продолжены", – сказал Рейнсалу.

Себестоимость российской нефти – около $20 за баррель, ее рыночная стоимость сейчас – примерно $68.

Ограничение цен на российскую нефть, которое вводят Евросоюз и его союзники, заключается в полном запрете на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога. Уровень, на котором будет установлен этот порог, должна определить коалиция стран G7 и их партнеров.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции евросоюз эстония Урмас Рейнсалу потолок цен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 