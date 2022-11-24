Эстония будет настаивать на максимальном ограничении цены на нефть РФ – глава МИД

Эстония настаивает, чтобы Евросоюз установил более низкий порог цены на российскую нефть, чем обсуждают страны Большой семерки. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, сообщает Reuters.

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Ранее сообщалось, что странам ЕС пока не удалось договориться, на каком уровне установить порог цен на российскую нефть. Польша и страны Балтии считают предложенные $65 за баррель "слишком щедрыми" для России и предлагают зафиксировать цену на $30, а страны с большим танкерным флотом, такие как Греция, не хотят опускать отметку ниже $70.

Рейнсалу на пресс-конференции правительства заявил, что "по мнению Эстонии, такой ценовой порог является недостаточно действенным, если учесть то, что ЕС пока не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций" и что "предлагаемый порог цены на нефть выглядит слишком высоким".

Министр сказал, что поскольку для принятия решения по этому вопросу необходимо согласие каждой страны Евросоюза, Эстония может наложить вето не решение, которое ее не устроит.

"С нашей стороны важно четко обосновать свою позицию по вопросу жизни и смерти, так как продолжается война. Поэтому обсуждения будут продолжены", – сказал Рейнсалу.

Себестоимость российской нефти – около $20 за баррель, ее рыночная стоимость сейчас – примерно $68.

Ограничение цен на российскую нефть, которое вводят Евросоюз и его союзники, заключается в полном запрете на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога. Уровень, на котором будет установлен этот порог, должна определить коалиция стран G7 и их партнеров.

Сергій Бережний

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