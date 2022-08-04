Эстония поможет восстанавливать Житомирскую область

Эстония будет помогать Украине в восстановлении Житомирской области, будет инвестировать в инфраструктуру и образовательные учреждения. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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По словам Рейнсалу, правительство Эстонии будет участвовать в восстановлении объектов в Житомирской области, привлекая для этого национальные средства, а также обращаться к негосударственным организациям и частным компаниям. Он подчеркнул, что некоторые объекты нужно восстановить до зимы.

"Мы разработали план помощи области инвестициями в инфраструктуру, образовательные учреждения", – сказал Рейнсалу.

Он рассказал, что уже началось строительство нового детского сада в области.

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Наталия Медведева

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