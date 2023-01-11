Эстония потребовала от России сократить штат диппредставительств до 1 февраля
МИД Эстонии уведомил посла РФ о том, что Россия должна до 1 февраля сократить штат своих дипломатических представительств в Таллинне, чтобы обеспечить паритет с численностью эстонских дипломатов в Москве.
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Эстония требует сократить штат посольства России в Таллине до восьми дипломатических должностей и 15 командированных административно-технических и обслуживающих сотрудников.
"Поскольку Россия начала агрессивную войну против Украины и не предпринимает никаких усилий для ее прекращения, размеры российского посольства в Таллинне представляются неоправданными", – прокомментировал это решение в Twitter глава МИД Урмас Рейнсалу.
В заявлении МИД подчеркивается, что "после начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму", а сегодняшний шаг фиксирует "самую низкую точку отношений в целом".
- 10 января Эстония первой из европейских стран начала подготовку к конфискации арестованных российских активов.
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