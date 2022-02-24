"Это катастрофа". Джонсон призвал срочно собрать саммит НАТО из-за нападения России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал срочно собрать саммит НАТО из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом он написал в Twitter.

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"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения в Украину. Я также поговорю с лидерами G7 и призываю к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее", – заявил он.

Марк Сировой

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