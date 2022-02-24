UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это катастрофа". Джонсон призвал срочно собрать саммит НАТО из-за нападения России

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 12:55
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал срочно собрать саммит НАТО из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения в Украину. Я также поговорю с лидерами G7 и призываю к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее", – заявил он.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато Борис Джонсон саммит вторгнення войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 