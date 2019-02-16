Евродепутат предлагает создать систему ПРО при участии Украины

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Кандидат на пост президента Еврокомиссии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба в Twitter.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. Мы можем противостоять им, если создадим противоракетную систему при участии Германии, Франции, Польши, Литвы, Украины", - отметил Вебер.

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Он убежден, что такая система может объедитить Европу.

В этой панельной дискуссии принимал участие и президент Украины Петр Порошенко. Он заверил Вебера в том, что Украина с радостью станет частью любой инициативы в сфере безопасности.