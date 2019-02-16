Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.02.2019, 19:55

Евродепутат предлагает создать систему ПРО при участии Украины

Евродепутат предлагает создать систему ПРО при участии Украины - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Потенциальный преемник Жана-Клода Юнкера, немецкий евродепутат предлагает создать в ЕС систему ПРО при участии Украины

Реклама
Реклама

Кандидат на пост президента Еврокомиссии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба в Twitter.

"Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. Мы можем противостоять им, если создадим противоракетную систему при участии Германии, Франции, Польши, Литвы, Украины", - отметил Вебер.

Реклама

Он убежден, что такая система может объедитить Европу.

В этой панельной дискуссии принимал участие и президент Украины Петр Порошенко. Он заверил Вебера в том, что Украина с радостью станет частью любой инициативы в сфере безопасности.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ДРСМД, про, ЕС, петр порошенко, Манфред Вебер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 