Еврокомиссию беспокоят правительственные назначения в Украине без конкурса

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Представители Европейской комиссии обеспокоены тем, что в последнее время в Украине назначения на важнейшие правительственные должности происходят без конкурса. Об этом заявили эксперты политического диалога Украина-ЕС, сообщается на правительственном портале.

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Диалог прошел с участием представителей Еврокомиссии, программы поддержки совершенствования управления и менеджмента ОЭСР SIGMA, и Офиса реформ Кабинета министров Украины. При этом эксперты ЕС ожидают, что практика назначений на государственные должности без конкурса будет иметь временный характер.

На период карантина в Украине действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Процедура предусматривает временные назначения в министерствах и ведомствах и только в исключительных случаях.

Напомним, на прошлой этой неделе Кабинет министров без конкурса назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы. Назначение состоялось через пять дней после увольнения предыдущего руководителя Сергея Верланова.

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