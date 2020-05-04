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Еврокомиссию беспокоят правительственные назначения в Украине без конкурса

Еврокомиссию беспокоят правительственные назначения в Украине без конкурса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.05.2020, 14:34

В Брюсселе надеются, что проведение конкурсов по назначения украинских топ-чиновников будет ограничено только на время карантина

Представители Европейской комиссии обеспокоены тем, что в последнее время в Украине назначения на важнейшие правительственные должности происходят без конкурса. Об этом заявили эксперты политического диалога Украина-ЕС,  сообщается на правительственном портале.

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Диалог прошел с участием представителей Еврокомиссии, программы поддержки совершенствования управления и менеджмента ОЭСР SIGMA, и Офиса реформ Кабинета министров Украины. При этом эксперты ЕС ожидают, что практика назначений на государственные должности без конкурса будет иметь временный характер.

На период карантина в Украине действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Процедура предусматривает временные назначения в министерствах и ведомствах и только в исключительных случаях.

Напомним, на прошлой этой неделе Кабинет министров без конкурса назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы. Назначение состоялось через пять дней после увольнения предыдущего руководителя Сергея Верланова.

Читайте также: Экс-глава налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским

Игорь Чичкань
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