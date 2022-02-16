Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине на 1,2 млрд евро
Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом говорится на сайте Европарламента.
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Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.
Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласовательных процедур и при условии выполнения программы МВФ.
Выплата второго транша будет связана с выполнением как программы МВФ, так и условий Меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.
Средства пойдут на укрепление экономической устойчивости и стабильности Украины, управления и верховенство права, а также на энергетику.
- 24 января 2022 года Европейский Союз объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи. 1 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи.
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