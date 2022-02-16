UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине на 1,2 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 20:46
Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине на 1,2 млрд евро - Фото
Фото: пресс-служба Европарламента

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласовательных процедур и при условии выполнения программы МВФ.

Выплата второго транша будет связана с выполнением как программы МВФ, так и условий Меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.

Средства пойдут на укрепление экономической устойчивости и стабильности Украины, управления и верховенство права, а также на энергетику.

СПРАВКА. Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МВФ финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
европарламент помощь кредит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 