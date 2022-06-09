Европарламент призвал ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили

Европарламент принял сегодня резолюцию, в которой призвал ввести персональные санкции "за связи с Кремлем" в отношении экс-премьера Грузии и крупнейшего грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

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В резолюции "Нарушения принципа свободы прессы и безопасности журналистов в Грузии" сказано, что Европарламент призывает Совет Европы и партнеров рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении олигарха Бидзины Иванишвили "за его связи с Кремлем и использование влияния в правительстве (Грузии. – Ред.) для преследования журналистов и политических оппонентов".

Иванишвили считается крупнейшим (фактически – единственным) олигархом в Грузии. Состояние он создал в России в 1990-х годах. После развала СССР получил российское гражданство. В 2004-м получил второе – грузинское, а вскоре, не афишируя, паспорт гражданина Франции.

В 2011 году Иванишвили создал оппозиционную правительству Михаила Саакашвили партию Грузинская мечта, которая победила на парламентских выборах 2012 года. Возглавлял правительство Грузии. В 2018 году был снова избран главой партии Грузинская мечта.

В январе 2021 года заявил об уходе из политики. Однако уже в марте 2021 года в СМИ появились аудиозаписи, на которых якобы Иванишвили обсуждал с высокопоставленными чиновниками правительства, как наказать пользователей соцсетей, которые оставляли негативные или нецензурные комментарии под постами его сына.

25 апреля 2022 года Давид Арахамия публично попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили и назвал его "грузинским Януковичем".

Сергей Бережной

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