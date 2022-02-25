UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европейский вещательный союз не хочет видеть на Евровидении артистов из РФ – заявление

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 18:33

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что в этом году ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни Евровидение. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В EBU говорят, что ввиду военного вторжения России в Украину участие в Евровидении российских артистов "нанесет ущерб репутации конкурса".

Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей конкурса, который способствует международному культурному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", – сказано в заявлении.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
EBU Россия война евровидение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 