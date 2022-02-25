Европейский вещательный союз не хочет видеть на Евровидении артистов из РФ – заявление

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что в этом году ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни Евровидение. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

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В EBU говорят, что ввиду военного вторжения России в Украину участие в Евровидении российских артистов "нанесет ущерб репутации конкурса".

Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей конкурса, который способствует международному культурному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", – сказано в заявлении.

Вадим Ребрина

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