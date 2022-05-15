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Победа | Евровидение 2022. Украина с Kalush Orchestra победила в конкурсе

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 02:03
Евровидение 2022. Украина с Kalush Orchestra победила в конкурсе - Фото
Kalush Orchestra (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)

В песенном конкурсе Евровидение 2022 победила Украина с Kalush Orchestra. 

Евровидение 2022. Украина с Kalush Orchestra победила в конкурсе

По результатам голосования судей лидером была Великобритания, Украина занимала четвертое место. Победителя конкурса определили голоса зрителей.

Судьи из 40 стран дали Великобритании 283 баллов, Украина получила 192.

По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете – 631 балл и первое место в конкурсе.

Новость дополняется

Наталия Медведева
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евровидение Kalush Orchestra
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