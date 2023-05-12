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Евровидение. Зеленскому отказали в выступлении на конкурсе. Заявили: Политика под запретом

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 08:19
Евровидение. Зеленскому отказали в выступлении на конкурсе. Заявили: Политика под запретом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президенту Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью на песенном конкурсе Евровидение. Об этом сказано в заявлении Европейского вещательного союза.

В заявлении говорят, что Евровидение является развлекательным шоу со строгими правилами, одним из которых является неполитический характер мероприятия. 

"Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба Зеленского выступить перед публикой на конкурсе, к сожалению, не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам", — заявили на Евровидении. 

Там отметили, что оформление мероприятия было создано с украинским дизайнерским агентством, а музыкальное сопровождение написано совместно с украинскими музыкантами. 

"Мы считаем, что это лучший способ отразить и отпраздновать победу Украины на Евровидении и показать, что мы объединены музыкой в эти трудные времена", — сказано в сообщении. 

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Дмитрий Гриниченко
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