Facebook удалил созданную в РФ сеть антиукраинских аккаунтов

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Администрация Facebook удалила три несвязанные друг с другом сети учетных записей, которые скоординировано распространяли недостоверную информацию. Одна из этих сетей была создана в России и ориентирована на украинских пользователей. Об этом говорится в сообщении Facebook.

Антиукраинская группа состояла из 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп и четырех учетных записей в Instagram. Все они удалены за нарушение политики Facebook о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела независимых стран.

Создатели сети выдавали себя за жителей Украины, используя поддельные учетные записи. Некоторые из них представлялись журналистами или общественными активистами и пытались связаться с политиками, журналистами и другими деятелями.

На страницах сети размещалась фейковая информация об украинской политике, катастрофе малайзийского авиалайнера в Украине, действиях РФ в Сирии и оккупированном Крыму и др.

"Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свои личности и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами", - сказано в сообщении.

В Facebook привели несколько примеров деятельности ликвидированной антиукраинской сети.

Также администрация Facebook удалила иранскую сеть, ориентированную на США, и сеть, созданную в Мьянме и Вьетнаме и ориентированную на аудиторию в Мьянме.

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