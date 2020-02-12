Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Facebook удалил созданную в РФ сеть антиукраинских аккаунтов

Facebook удалил созданную в РФ сеть антиукраинских аккаунтов - Фото
Фото: depositphotos.com
12.02.2020, 19:51

Созданная российскими разведслужбами сеть распространяла фейковую информацию об украинской политике

Администрация Facebook удалила три несвязанные друг с другом сети учетных записей, которые скоординировано распространяли недостоверную информацию. Одна из этих сетей была создана в России и ориентирована на украинских пользователей. Об этом говорится в сообщении Facebook.

Антиукраинская группа состояла из 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп и четырех учетных записей в Instagram. Все они удалены за нарушение политики Facebook о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела независимых стран.

Создатели сети выдавали себя за жителей Украины, используя поддельные учетные записи. Некоторые из них представлялись журналистами или общественными активистами и пытались связаться с политиками, журналистами и другими деятелями.

На страницах сети размещалась фейковая информация об украинской политике, катастрофе малайзийского авиалайнера в Украине, действиях РФ в Сирии и оккупированном Крыму и др.

"Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свои личности и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами", - сказано в сообщении.

В Facebook привели несколько примеров деятельности ликвидированной антиукраинской сети. 

Также администрация Facebook удалила иранскую сеть, ориентированную на США, и сеть, созданную в Мьянме и Вьетнаме и ориентированную на аудиторию в Мьянме.

Читайте также: Ваш Facebook и Іnstagram аккаунт могут легко украсть мошенники. Как уберечься

Еще по теме
Напишите нам
Іnstagram facebook фейк спецслужба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 