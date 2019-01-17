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17.01.2019, 13:27

Facebook зачистил сотни российских страниц с новостями об Украине

Facebook зачистил сотни российских страниц с новостями об Украине - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Владельцы страниц создавали сети аккаунтов, чтобы "замести следы" — кто они и что делают. Facebook закрыл их из-за такого поведения, не из-за контента

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17 января руководство соцсети Facebook заявило об удалении более чем полутысячи групп, страниц и аккаунтов, которые были уличены в "скоординированном недостоверном поведении" как на фейсбуке, так и в Instagram.

Аналитики выяснили, что из России координировались две несвязанные между собой информационные операции: она была направлена на несколько стран, другая — исключительно против Украины.

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Модераторы соцсети выявили, что эти страницы и аккаунты связаны с сотрудниками российского агентства Sputnik, "и некоторые из них часто писали на темы против НАТО, о протестных движениях и антикоррупции".

Также, как пишет пресс-служба Facebook, они нашли "некоторое совпадение" в поведении этих страниц с активностью пользователей из России, которую засекли перед промежуточными выборами в США.

"В частности, это поведение, имевшее характеристики работы Агентства интернет-исследований (фабрика троллей, - ред) ", - отметили в Facebook.

По ссылке — примеры удаленных страниц.

Удаленные ныне ресурсы потратили $135 тысяч на рекламу в в евро, рублях и долларах США.

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Теги: facebook, пропаганда, дезинформация, информационная война, удаление
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