ФБР официально обвинил четырех сотрудников российских госслужб в кибердиверсиях
Минюст США обнародовал 24 марта официальные обвинения против четверых сотрудников спецслужб РФ, которых ФБР подозревает в кибератаках на информационные ресурсы международных энергетических компаний. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федерального бюро расследований.
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Обвиняемым, работавшим на правительство России, предъявлены обвинения по двум эпизодам компьютерных атак против крупных предприятий энергетического сектора. Утверждается, что расследованные атаки поводились с 2012 по 2018 год и затронули сотни компаний и организаций примерно в 135 странах.
В первом обвинении против Евгения Викторовича Гладких сказано, что сотрудник научно-исследовательского института Минобороны России и его сообщники пытались нанести ущерб критически важной инфраструктуре третьей страны, что привело к двум чрезвычайным отключениям на атакованном объекте. Впоследствии заговорщики пытались взломать компьютеры американской компании, которая управляла аналогичными объектами критической инфраструктуры в Соединенных Штатах.
Во втором обвинительном заключении против Павла Александровича Акулова, Михаила Михайловича Гаврилова, Марата Валерьевича Тюкова говорится о проведении тремя офицерами ФСБ России и их сообщниками кибератаки с целью взлома компьютеров сотен компаний и организаций, связанных с энергетическим сектором, по всему миру. Получение доступа к атакованным системам дало бы правительству РФ возможность нарушать работу этих систем по своему усмотрению.
ФБР также опубликовала индивидуальные карточки розыска подозреваемых на английском, украинском и русском языках.
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