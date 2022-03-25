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ФБР официально обвинил четырех сотрудников российских госслужб в кибердиверсиях

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 06:51
ФБР официально обвинил четырех сотрудников российских госслужб в кибердиверсиях - Фото
Россияне, разыскиваемые за киберпреступления (Фото - FBI)

Минюст США обнародовал 24 марта официальные обвинения против четверых сотрудников спецслужб РФ, которых ФБР подозревает в кибератаках на информационные ресурсы международных энергетических компаний. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федерального бюро расследований.

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Обвиняемым, работавшим на правительство России, предъявлены обвинения по двум эпизодам компьютерных атак против крупных предприятий энергетического сектора. Утверждается, что расследованные атаки поводились с 2012 по 2018 год и затронули сотни компаний и организаций примерно в 135 странах.

В первом обвинении против Евгения Викторовича Гладких сказано, что сотрудник научно-исследовательского института Минобороны России и его сообщники пытались нанести ущерб критически важной инфраструктуре третьей страны, что привело к двум чрезвычайным отключениям на атакованном объекте. Впоследствии заговорщики пытались взломать компьютеры американской компании, которая управляла аналогичными объектами критической инфраструктуры в Соединенных Штатах.

Во втором обвинительном заключении против Павла Александровича Акулова, Михаила Михайловича Гаврилова, Марата Валерьевича Тюкова говорится о проведении тремя офицерами ФСБ России и их сообщниками кибератаки с целью взлома компьютеров сотен компаний и организаций, связанных с энергетическим сектором, по всему миру. Получение доступа к атакованным системам дало бы правительству РФ возможность нарушать работу этих систем по своему усмотрению.

ФБР также опубликовала индивидуальные карточки розыска подозреваемых на английском, украинском и русском языках. 

Постер разыскиваемого ФБР
Сергей Бережной
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фбр кибератаки
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