ФБР официально обвинил четырех сотрудников российских госслужб в кибердиверсиях

Обвиняемым, работавшим на правительство России, предъявлены обвинения по двум эпизодам компьютерных атак против крупных предприятий энергетического сектора. Утверждается, что расследованные атаки поводились с 2012 по 2018 год и затронули сотни компаний и организаций примерно в 135 странах.

В первом обвинении против Евгения Викторовича Гладких сказано, что сотрудник научно-исследовательского института Минобороны России и его сообщники пытались нанести ущерб критически важной инфраструктуре третьей страны, что привело к двум чрезвычайным отключениям на атакованном объекте. Впоследствии заговорщики пытались взломать компьютеры американской компании, которая управляла аналогичными объектами критической инфраструктуры в Соединенных Штатах.

Во втором обвинительном заключении против Павла Александровича Акулова, Михаила Михайловича Гаврилова, Марата Валерьевича Тюкова говорится о проведении тремя офицерами ФСБ России и их сообщниками кибератаки с целью взлома компьютеров сотен компаний и организаций, связанных с энергетическим сектором, по всему миру. Получение доступа к атакованным системам дало бы правительству РФ возможность нарушать работу этих систем по своему усмотрению.

ФБР также опубликовала индивидуальные карточки розыска подозреваемых на английском, украинском и русском языках.