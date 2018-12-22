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22.12.2018, 16:30

Филарет признал, что во времена СССР сотрудничал с КГБ

Филарет признал, что во времена СССР сотрудничал с КГБ - Фото
Филарет Фото: скриншот с видео

Священнослужитель утверждает, что тогда с КГБ сотрудничали абсолютно все епископы

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Бывший предстоятель УПЦ КП Филарет рассказал, что во времена СССР был вынужден сотрудничать с КГБ, которая, по его словам, контролировала всю церковь. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"В Советском союзе церковь была под контролем КГБ. Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников, и поэтому церковь существовала в таких условиях", - сказал Филарет.

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По его словам, епископы обязаны были согласовывать с КГБ все назначения. "Поэтому существовала регистрация. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации", - сказал священнослужитель.

"Поэтому для того, чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначение того или иного священника", - утверждает Филарет.

На вопрос журналистки, обоснованы ли обвинения со стороны РПЦ именно в его адрес в сотрудничестве с советской спецслужбой, священнослужитель сказал: "Дело в том, что не было ни одного епископа, который бы не имел контактов с ними. Если он не имел, то не был епископом. Поэтому, если кто-то из тех архиереев скажет, что он не имел контактов, то это значит, что он говорит неправду… Я – не исключение, все так делали".

Недавно в опубликованной картотеке агентов КГБ Латвийской ССР нашли карточку на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения, данные которого полностью совпадают с данными предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата. 

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Теги: церковь, ссср, православие, филарет, кгб
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