Филатов о Порошенко: Это самый хитрый человек в Украине

Борис Филатов (фото - LIGA.net)

Мэр Днепра Борис Филатов считает президента Петра Порошенко самым хитрым политиком в Украине. Об этом он заявил в интервью LIGA.net (читайте полный текст интервью "Борис Филатов: Мы с Коломойским умерли друг для друга. Я надеюсь").



"Он мастодонт в политике и самый хитрый человек в стране. Он может найти ключик, который работает. Если бы президент сказал, что я должен пойти на форум (Филатов по приглашению Порошенко принял участие в в форуме, где президент объявил о выдвижении на второй срок, - ред.) и сказать, что он молодец - ничего бы не вышло. Я мог сломать ногу в Австрии, например", - говорит Филатов.

"Многие недооценивают дипломатию Порошенко и его таланты в византийщине", - говорит мэр Днепра.

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По его словам, сейчас у него с Порошенко "своеобразный формат общения, довольно личный": "Не хочу выносить его на публику". Чиновник отметил, что в сложившемся общении Порошенко не имеет возможности просить у мэра содействия на президентских выборах в Днепре. "Меня он точно о таком просить не может", - говорит Филатов.

Кроме того, он прокомментировал поддержку Порошенко на этих выборах: "Я поддержал не лично его, а институцию президента и политику децентрализации". Также он отметил, что лучше понял президента, когда занял должность городского главы. В кресле мэра, по его словам, "поменялось мировоззрение". "Ко мне дошло, как сложно управлять разноплановым городом, как Днепр и в разы сложнее - управлять разноплановой Украиной", - резюмировал он.

Читайте полный текст интервью: "Борис Филатов: Мы с Коломойским умерли друг для друга. Я надеюсь"